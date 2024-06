En direct

19:22 - À Chevannes, que vont trancher les électeurs de la Nupes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, avait obtenu 6,09% à Chevannes, contre 19,91% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux cette fois selon les enquêtes sondagières. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Chevannes, le binôme Nupes avait en effet enregistré 27,69% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quels résultats pour le Rassemblement national lors des européennes à Chevannes ? Le nombre de votes en faveur du RN sera très commenté au niveau local pour ces européennes. Les sondages d'intentions de vote prévoient une liste RN entre 30 et 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de sa marque des précédentes européennes. Selon une simple addition, cette tendance devrait le porter à 34% à Chevannes, soit 10 points de plus également que ses 24,27% dans la ville. Mais Chevannes n'est pas la France et on remarque que le parti n'a pour l'instant grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait tempérer les conclusions les plus farfelues.

15:02 - Les électeurs de Chevannes penchaient pour Marine Le Pen à la présidentielle Marine Le Pen s'est illustrée à Chevannes à l'issue de la dernière élection présidentielle 2022 avec un score de 26,77% des électeurs au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,22% contre 51,78%. Un mois plus tard, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 26,35% des voix sur place, contre 27,69% pour le binôme Nupes. Il s'imposait en revanche au second tour, avec 50,06%, contre 49,94% pour le binôme Nupes.

12:45 - Jordan Bardella devant les autres lors des européennes 2019 à Chevannes Le résultat de ce soir sera-t-il comparable avec le verdict de 2019 ? C'est la liste d'extrême droite emmenée par Jordan Bardella qui s'était arrogée les élections européennes il y a cinq ans à Chevannes, avec 24,27% des votes, soit 223 voix, devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 19,91% et Yannick Jadot avec 15,02%.

11:45 - Les données démographiques de Chevannes révèlent les tendances électorales Dans la commune de Chevannes, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des européennes. Le pourcentage de chômeurs à 6,47% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Avec 43,57% de population active et une densité de population de 93 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Un revenu moyen par foyer fiscal de 31 855 euros/an montre l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 911 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (11,03%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,93%) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Chevannes mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 22,57% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes précédentes à Chevannes Près d'un Français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections européennes atteignait 50%. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des consultations démocratiques antérieures. Cinq ans auparavant, durant les précédentes européennes, 949 personnes habilitées à voter à Chevannes s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 55,05%). La participation était de 44,52% en 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Chevannes : scrutin en cours Le taux de participation sera immanquablement un critère déterminant de ces européennes 2024 à Chevannes. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 788 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 78,47% avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 75,45% au second tour, ce qui représentait 1 349 personnes. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. Les populations des communes de petite taille votent fréquemment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ?