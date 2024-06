Résultat des européennes à Saint-Georges-sur-Baulche : l'élection 2024 en direct

17:01 - Les électeurs de Saint-Georges-sur-Baulche penchaient pour Macron au premier tour de la présidentielle

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Georges-sur-Baulche lors du premier tour de la présidentielle, avec 34,03%, battant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 19,05%. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 34,71% contre 65,29%. Le RN n'a pas plus convaincu à Saint-Georges-sur-Baulche quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 17,32% au premier tour, contre 26,13% pour le binôme Les Républicains. Cela n'empêchera pas le RN de finir victorieux au second tour avec 17,32%.