Résultat des européennes à Chevillon : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Chevillon, quelles sont les options de reports du vote Nupes ? Après le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux arriveraient dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des européennes 2019, s'était élevée à 16,61% à Chevillon, contre 3,14% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a déjà éclaté malgré son excellent résultat lors des législatives. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement à Chevillon, le binôme Nupes avait en effet obtenu 8,51% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 12% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Chevillon pour les candidats de Bardella ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella lors des élections européennes 2024 sera très observé. Les sondages prévoient un Jordan Bardella entre 30 et 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son score des dernières européennes. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique devrait l'amener à 58% à Chevillon, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois à l'échelle locale. Mais Chevillon n'est pas la France et on note que le parti n'a grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi revoir les ambitions frontistes.

15:02 - Les inscrits de Chevillon penchaient pour Marine Le Pen il y a deux ans Regarder le plus récent scrutin semble plutôt sensé au moment de l'élection du jour. Même si le procédé ne prédit pas le futur…Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient abouti à un beau score pour le RN à Chevillon. Ce dernier avait terminé en tête dans la ville avec 52,49% au 1er tour avant un formidable 62,95% au deuxième, le propulsant en tête à l'échelon municipal sur l'unique circonscription couvrant la zone. Le RN a même fait un résultat plus fort aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République quelques mois plus tôt, puisqu'elle avait rassemblé 50,85% au 1er tour et 70,48% au second dans la ville. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 19,84% et 9,07% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (29,52%) au deuxième.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des élections de 2019 à Chevillon Le résultat de ce 9 juin au soir sera-t-il le même que le choix des électeurs de 2019 ? Le résultat de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Chevillon, à 48,71%, soit 264 voix dans la ville. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 16,61% et François-Xavier Bellamy à 5,72%.

11:45 - Analyse socio-économique de Chevillon : perspectives électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques de Chevillon montrent des tendances évidentes susceptibles d'influencer le résultat des élections européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans le village, avec près de 33% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 14,47%. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (75,93%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 489 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,61%) révèle des besoins d'accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,54%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Chevillon mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,42% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Chevillon : étude du niveau de participation aux européennes Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il faut analyser les résultats des scrutins européens précédents. A l'occasion des dernières européennes, le taux de participation s'était hissé à 59,75% dans la commune de Chevillon. Le taux de participation était de 47,32% pour le scrutin de 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : le taux de participation aux européennes s'élevait à 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - L'abstention aux européennes à Chevillon À Chevillon, l'abstention constituera indéniablement l'une des clés des élections européennes 2024. La situation géopolitique actuelle est susceptible de ramener les citoyens de Chevillon (52170) dans les isoloirs. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 005 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 77,41% étaient allés voter. La participation était de 80,02% au second tour, soit 805 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 48,8% au premier tour. Au deuxième tour, 51,1% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Chevillon ?