Résultat des européennes à Cercottes : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Que vont trancher les électeurs de la gauche à Cercottes ? La Nupes ayant explosé en vol, que deviendront ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'issue du premier round des législatives, la candidature Nupes avait obtenu 17,98% des suffrages dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 3,73% à Cercottes, contre 17,6% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel score pour la liste RN à Cercottes lors des européennes ? Enseignement clé pour ce dimanche : Cercottes compte parmi les quelques communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 31,88% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 31,48% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Déjà des résultats à retenir L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection du président de la République. La cité de Cercottes avait clairement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen lors du scrutin présidentiel il y a deux ans puisque la patronne de l'ancien Front national finissait avec 31,48% au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,86% contre 50,14%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 30,92% des suffrages sur place, contre 31,14% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 59,13%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Cercottes Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble encore une fois logique au moment du scrutin de ce dimanche. Dans le détail, 154 habitants de Cercottes passés par les bureaux de vote s'étaient tournés vers la liste du Rassemblement national il y a cinq ans, aux européennes. La liste de Jordan Bardella enregistrait ainsi 31,88% des voix devant Nathalie Loiseau à 17,6% et Yannick Jadot à 10,35%.

11:45 - Cercottes : démographie, élections et perspectives d'avenir La démographie et la situation socio-économique de Cercottes façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Avec 51,54% de population active et une densité de population de 58 habitants par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,62% pourrait agir sur les attentes des habitants quant aux directives européennes sur l'emploi. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (92,14%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 462 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (9,74%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (6,61%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Cercottes mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,67% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - À Cercottes, quelle abstention aux précédentes élections européennes ? Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de la France entière, le plus haut taux d'abstention a été observé au moment du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Cercottes, 71,72% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Comment votent habituellement les électeurs de cette commune ? Lors des élections européennes 2019, le taux d'abstention s'était hissé à 48,28% dans la commune de Cercottes. Le taux d'abstention était de 56,1% il y a dix ans.

09:30 - Abstention à Cercottes : les leçons des précédentes élections L'un des facteurs déterminants des européennes 2024 sera indiscutablement le niveau de participation à Cercottes. La guerre aux portes de l'Europe serait notamment susceptible de augmenter l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Cercottes. Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 79,6% des personnes en âge de voter dans la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 79,78% au premier tour, soit 793 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle représentait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.