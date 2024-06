Résultat des européennes à Chèvremont : l'élection 2024 en direct

Chèvremont avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 25,13%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, porté par 29,42% des suffrages. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 41,86% contre 58,14%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 16,89% au premier tour, contre 30,55% pour le binôme LREM. Au second round, c'est encore un binôme Les Républicains qui glanera le plus de suffrages, avec 66,30% sur la seule circonscription couvrant Chèvremont.

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Chèvremont mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'impacter le résultat des européennes. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la commune, 34% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 23,85% ont 60 ans et plus. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (9,5%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 609 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,70%) et le nombre de résidences HLM (3,38% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,4% à Chèvremont, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.