En direct

19:12 - À Chevreuse, quels reports de voix à gauche ce soir ? La Nouvelle union populaire et sociale ayant explosé, que décideront ses électeurs pour ces élections européennes ? Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 22,46% des voix dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait atteint 5,33% à Chevreuse, contre 33,98% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Chevreuse pour les candidats RN ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de Jordan Bardella lors des élections européennes sera très analysé. A noter : Chevreuse compte parmi les rares villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 11,14% lors du vote européen et Marine Le Pen 10,89% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de Chevreuse penchaient pour Emmanuel Macron à la présidentielle La ville de Chevreuse avait accordé à Marine Le Pen 10,89% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la représentante de l'extrême droite avec respectivement 37,07% et 16,5% des bulletins exprimés. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 74,78% contre 25,22% pour Le Pen au second round sur place. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui obtiendra 7,6%, alors que les candidats La République en Marche cumuleront 39,43% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme LREM finalement vainqueur localement.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Chevreuse Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme une évidence au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Chevreuse lors des élections européennes précédentes, avec 33,98% des suffrages. La liste surpassait celle de Yannick Jadot avec 17,34% dans la cité. François-Xavier Bellamy finissait troisième, avec 13,47%.

11:45 - Chevreuse aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux A la mi-journée des européennes, Chevreuse émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 39,3% de cadres supérieurs pour 5 536 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 537 entreprises, Chevreuse se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une voiture (80,07 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Chevreuse accueille une communauté diversifiée, avec ses 404 résidents étrangers, soit 7,25% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 52 106 €/an, la commune est à la recherche d'une stabilité économique malgré les défis. En conclusion, à Chevreuse, les préoccupations locales se joignent aux défis européens.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Chevreuse ? L'étude des résultats des consultations démocratiques antérieures permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, 37,94% des inscrits sur les listes électorales de Chevreuse (Yvelines) avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 46,72% en 2014. L'abstention des Français aux européennes connaîtra-t-elle une progression, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59% ? A l'échelle de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été enregistré lors du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Chevreuse, 61,63% des habitants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Les européennes à Chevreuse sont lancées L'un des facteurs essentiels de ce scrutin européen 2024 sera incontestablement le niveau de participation à Chevreuse. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 40,25% au premier tour. Au second tour, 42,63% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Chevreuse pour les élections européennes ? En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 17,8% dans la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 21,99% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.