19:10 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Saint-Rémy-lès-Chevreuse, qui va profiter des voix de la Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le binôme Nupes avait en effet obtenu 26,72% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une poussée à mettre en perspective avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 5,87% à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, contre 35,48% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce soir...

17:08 - Que vont trancher les électeurs de Saint-Rémy-lès-Chevreuse ? Le nombre de bulletins glanés par la liste Bardella sera une des clés à l'échelle locale pour cette élection européenne. Alors qu'on annonce dix points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Saint-Rémy-lès-Chevreuse semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote sur place. Une exception à confirmer.

15:02 - Avantage Renaissance à Saint-Rémy-lès-Chevreuse ? Marine Le Pen n'a pas réussi à convaincre dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'élevant qu'à 10,19% contre 37,6% pour Emmanuel Macron et 18,71% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 22,4% contre 77,6%. Au premier tour des élections législatives, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'imposer avec 38,29%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 7,46%. Ca n'ira pas mieux au second tour, le RN restant fantomatique localement.

12:45 - À Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Nathalie Loiseau en première position lors des dernières européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Saint-Rémy-lès-Chevreuse lors des dernières élections des eurodéputés, avec 35,48% des voix. La liste surpassait celle de Yannick Jadot avec 18,48% dans la localité. Jordan Bardella finissait troisième, avec 10,21%.

11:45 - Saint-Rémy-lès-Chevreuse : démographie et socio-économie impactent les élections européennes A la mi-journée des européennes, Saint-Rémy-lès-Chevreuse regorge de diversité et d'activités. Avec ses 46,65% de cadres supérieurs pour 7 747 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. Ses 601 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la commune, 15,5 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 10,09 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. La population étrangère de 499 personnes (6,44%) apporte une ouverture culturelle inestimable. Dans cette diversité sociale, 42,91% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1343,77 €, accable une ville qui désire un avenir prospère. Saint-Rémy-lès-Chevreuse manifeste la vivacité et l'authenticité d'une Europe en mutation.

10:30 - Saint-Rémy-lès-Chevreuse : quel était le taux de participation aux européennes ? Comment votent d'ordinaire les habitants de cette agglomération ? En 2019, à l'occasion des européennes, parmi les 3 665 inscrits sur les listes électorales à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 37,77% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 45,57% lors du scrutin de 2014. Choisir les futurs députés européens n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Saint-Rémy-lès-Chevreuse : scrutin en cours La participation constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 61,35% au premier tour. Au second tour, 59,27% des électeurs se sont déplacés. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 81,42% au niveau de l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 78,18% au deuxième tour, c'est-à-dire 4 636 personnes. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.