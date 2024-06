En direct

19:34 - Qui vont retenir les supporters de la gauche à Chiry-Ourscamp ? L'autre question qui enveloppe ces élections européennes 2024 sera celle du vote de gauche après l'explosion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Lors du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 14,32% des voix dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, ce dernier avait glané 2,64% à Chiry-Ourscamp, contre 13,41% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella à Chiry-Ourscamp lors des européennes ? Les sondages imaginent une liste Bardella à environ un tiers des voix dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de sa marque des précédentes européennes. Virtuellement, cette dynamique devrait le pousser à 48% à Chiry-Ourscamp, soit 10 points de plus également que son score de l'époque à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a enregistré ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.

15:02 - Les habitants de Chiry-Ourscamp penchaient pour Marine Le Pen il y a deux ans Se tourner vers le plus récent verdict des urnes semble logique au moment des européennes. Dernières élections en date, les législatives avaient offert un bon résultat pour le RN à Chiry-Ourscamp. Ce dernier s'était élevé en tête dans la ville avec 39,86% au premier tour avant un formidable 61,50% au second, le plaçant au plus haut niveau à l'échelon local sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 41,59% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,69% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,58%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 66,67%, devant Emmanuel Macron à 33,33%.

12:45 - À Chiry-Ourscamp, Jordan Bardella en tête lors des dernières élections européennes Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils répéter le verdict de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait dominé les européennes il y a cinq ans. Ladite liste glanait 38,68% des suffrages, soit 176 voix dans la ville, contre Nathalie Loiseau à 13,41% et Yannick Jadot à 9,89%.

11:45 - Chiry-Ourscamp aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux La démographie et la situation socio-économique de Chiry-Ourscamp contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Le pourcentage de chômeurs à 13,28% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs quant aux mesures européennes sur le travail. Avec 48,21% de population active et une densité de population de 86 hab par km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (82,97%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 423 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (11,75%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (2,45%) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Chiry-Ourscamp mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 30,48% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Chiry-Ourscamp : retour sur la participation aux dernières élections européennes Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de scrutin. Au niveau national, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17h. Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des précédentes consultations politiques. Cinq années plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 474 inscrits sur les listes électorales de Chiry-Ourscamp avaient pris part au vote (soit 53,99%), à comparer avec une participation de 41,5% il y a dix ans.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Chiry-Ourscamp : la participation en question L'une des clés du scrutin européen 2024 sera indiscutablement l'abstention à Chiry-Ourscamp. Pour le deuxième tour de la présidentielle, parmi les 868 personnes en âge de voter dans la commune, 74,97% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 74,88% au premier tour, ce qui représentait 650 personnes. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,18% au premier tour et seulement 43,05% au second tour. La guerre aux portes de l'Europe serait de nature à ramener les habitants de Chiry-Ourscamp vers les urnes.