Résultat des européennes à Cieux : l'élection 2024 en direct

La ville de Cieux s'était nettement tournée vers Marine Le Pen au terme du scrutin présidentiel il y a deux ans. La numéro 1 de l'ancien FN s'imposait avec 27,22% au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,07% contre 52,93%. Lors de l'échéance suivante, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 20,2% des votes sur place, contre 36,21% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (59,25%).

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Cieux

Dans la commune de Cieux, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections européennes. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans le village, 30% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 29,04% ont 60 ans et plus. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (70,86%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 416 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (13,04%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,90%) font ressortir les défis économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Cieux mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 29,43% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.