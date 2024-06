En direct

19:21 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche à la fin de ces élections européennes ? L'autre incertitude qui entoure ces élections européennes est celle du poids de la gauche après l'explosion de la Nouvelle union populaire et sociale. La réserve de voix s'avère conséquente à Oradour-sur-Glane. Lors du premier tour des élections des députés à Oradour-sur-Glane, le binôme Nupes avait en effet glané 32,51% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 7% à Oradour-sur-Glane, contre 24,65% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la localité : 24,65% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 31,49% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 18,04% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Le Rassemblement national favori à Oradour-sur-Glane pour les européennes ? Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera le principal enseignement pour cette élection européenne 2024 au niveau local. Les sondages imaginent une liste Jordan Bardella entre 30 et 33% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit 10 points de plus que son score des précédentes européennes. Théoriquement, cette tendance doit le porter à 31% à Oradour-sur-Glane, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le RN n'a en fait grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions frontistes.

15:02 - Les inscrits d'Oradour-sur-Glane penchaient pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Oradour-sur-Glane avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 24,89%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, crédité de 31,49% des suffrages. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 43,16% contre 56,84%. Le RN ratait aussi la première marche à Oradour-sur-Glane un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,24% au premier tour, contre 32,51% pour le binôme Nupes. Sur la commune d'Oradour-sur-Glane, c'est finalement une majorité Nupes qui sera victorieuse au moment du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en tête lors des dernières élections européennes Le résultat de ce dimanche va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Oradour-sur-Glane lors des précédentes élections pour le Parlement européen, avec 24,65% des votes. La liste surpassait celle de Jordan Bardella avec 21,48% dans la cité. Yannick Jadot échouait troisième, avec 8,78%.

11:45 - Oradour-sur-Glane : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes La démographie et la situation socio-économique d'Oradour-sur-Glane contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 31% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,84%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (76,96%) met en avant l'importance des questions concernant le logement et l'aménagement du territoire. Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 110 euros/an souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1 055 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,56%) met en évidence des impératifs de soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,13%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Oradour-sur-Glane mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,88% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : la situation à Oradour-sur-Glane Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de la France : le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%, c’était mieux qu’en 2014. Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des dernières consultations démocratiques. Lors des européennes de 2019, le taux d'abstention s'était hissé à 38,85% des inscrits sur les listes électorales d'Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne), contre une abstention de 47,42% il y a 10 ans.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Oradour-sur-Glane À Oradour-sur-Glane, l'un des critères importants de ce scrutin européen 2024 sera sans aucun doute le taux d'abstention. La hausse généralisée des prix qui grève le budget des Français est notamment capable d'impacter la participation à Oradour-sur-Glane (87520). A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 000 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 82,1% avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 81,38% au second tour, soit 1 630 personnes. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 52,57% au premier tour. Au deuxième tour, 51,2% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Oradour-sur-Glane pour les élections européennes ?