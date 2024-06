Résultat des européennes à Cirey-sur-Vezouze : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Les voix de la Nupes observés La gauche unie aux législatives ayant explosé en vol, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Lors du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 14,52% des voix dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait atteint 2,74% à Cirey-sur-Vezouze, contre 10,76% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Jusqu'où ira le RN lors des européennes à Cirey-sur-Vezouze ? À Cirey-sur-Vezouze, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 46,18% au terme du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 42,77% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce qu'annoncent les sondages en 2024 au niveau de la France, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Cirey-sur-Vezouze ? Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient donné un très gros démarrage pour le Rassemblement national à Cirey-sur-Vezouze. Le parti frontiste s'était hissé en tête dans la cité avec 38,45% au premier round avant un formidable 50,68% au 2e sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 42,77% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 15,97% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,21%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 66,8%, devant Emmanuel Macron à 33,2%.

12:45 - 46,18% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Cirey-sur-Vezouze Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble encore évident au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste Jordan Bardella qui l'avait emporté aux européennes à l'époque à Cirey-sur-Vezouze, avec 46,18% des suffrages exprimés devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 10,76% et François-Xavier Bellamy avec 9,59%.

11:45 - Cirey-sur-Vezouze aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Cirey-sur-Vezouze révèlent des tendances nettes susceptibles d'influer sur les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 102 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 21,4%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (60,9%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 495 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (25,17%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (5,36%) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Cirey-sur-Vezouze mettent en relief une diversité de qualifications, avec 52,77% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Cirey-sur-Vezouze : la mobilisation des électeurs aux élections européennes Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des dernières consultations démocratiques. A l'occasion des précédentes européennes, le taux d'abstention atteignait 55,82% des inscrits sur les listes électorales de Cirey-sur-Vezouze (Meurthe-et-Moselle), contre une abstention de 62,42% en 2014. Y aura-t-il une progression de l'abstention aux européennes, à l'image du record de 59,4% constaté en 2009 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Cirey-sur-Vezouze : la participation en question Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à Cirey-sur-Vezouze ? Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, 72,19% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 71,76% au premier tour, ce qui représentait 808 personnes. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 43,73% au premier tour et seulement 40,23% au second tour. La hausse des prix du quotidien qui grève le budget des foyers français combinée avec les craintes liées à la guerre en Ukraine pourraient potentiellement avoir des conséquences sur la stratégie de vote des électeurs de Cirey-sur-Vezouze.