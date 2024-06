Résultat des européennes à Civray : l'élection 2024 en direct

Les résultats de ce soir seront-ils comparables avec le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait dominé les élections du Parlement européen à l'époque. Le bulletin glanait 23,97% des votes, face à Nathalie Loiseau à 20,98% et Yannick Jadot à 11,54%.

11:45 - Civray : démographie, élections et stratégies politiques

Dans la commune de Civray, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des européennes. Avec une densité de population de 306 hab par km² et 32,16% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 16,19% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 958 €/an, sont souvent révélateurs d'une tension économique locale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (4,57%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en CDD (11,93%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Civray mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 45,04% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.