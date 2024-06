Résultat des européennes à Clairvaux-les-Lacs : l'élection 2024 en direct

L'union de la gauche aux législatives ayant éclaté, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Clairvaux-les-Lacs, le binôme Nupes avait en effet accumulé 28,52% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 4,64% à Clairvaux-les-Lacs, contre 22,98% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry (9,68% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (12,7% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,61% pour Yann Brossat en 2019).

Si on met face à face le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 1 point à Clairvaux-les-Lacs. Mais celle-ci pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. De quoi s'attendre à environ 30% dans la ville cette fois ?

Ce sont Emmanuel Macron avec 26,1% et Jean-Luc Mélenchon avec 24,5% qui obtenaient les meilleurs résultats au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans à Clairvaux-les-Lacs. Marine Le Pen ne s'arrogeait quant à elle que 21,44%. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 54,57% contre 45,43% pour Le Pen au deuxième round sur place. Avec 16,16%, le Rassemblement national sera distancé par la suite par les 29,28% du binôme Les Républicains au premier tour des législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Le parti restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:45 - Les défis socio-économiques de Clairvaux-les-Lacs et leurs implications électorales

Comment la population de Clairvaux-les-Lacs peut-elle impacter les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 117 hab par km² et 42,74% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 10,21% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (66,67%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 531 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (11,39%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,33%) font ressortir les défis économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à Clairvaux-les-Lacs mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 13,52% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.