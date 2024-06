La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. A l'issue du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 23,86% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,67% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,03% pour Yannick Jadot, 1,71% pour Fabien Roussel et 2% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 6,79% à Clarensac, contre 20,13% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir...

17:08 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Clarensac ?

Le poids des bulletins dans l'urne pour Jordan Bardella sera un enjeu au niveau local pour ces européennes 2024. Les intentions de vote imaginent une liste RN à environ un tiers des voix dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son score de 2019. Virtuellement, cette tendance devrait l'amener à 39% à Clarensac, soit 10 points de plus également que ses 29,39% dans la ville. Mais Clarensac n'est pas la France et on remarque que le RN n'a gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait calmer les analyses les plus farfelues.