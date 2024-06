Résultat des européennes à Claret : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Une confrontation Renaissance-Parti socialiste aussi à Claret pour ces européennes 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, puisqu'on attend la décision des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus désormais. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Claret, le binôme Nupes avait en effet cumulé 33,24% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une poussée à compléter avec les 38% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, Glucksmann s'était élevé à 7,38% à Claret, contre 20,85% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Claret : 20,85% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 24,68% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 20,23% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Que vont décider les électeurs de Claret ? A noter : Claret fait partie des quelques communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 23,26% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 20,07% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Hayer à Claret ? Chez les électeurs de Claret, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Avec seulement 20,07%, la cheffe de file du Rassemblement national était reléguée à l'arrière-plan par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 29,66% et 24,68% des votes. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 59,43% contre 40,57% pour Le Pen au second tour sur place. Avec 17,92%, le Rassemblement national sera devancé par la suite par les 33,24% du binôme Nupes au premier tour des législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement restant fantomatique localement.

12:45 - Jordan Bardella sur la première marche en 2019 à Claret Se retourner sur le dernier test apparait aussi comme évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est la liste Rassemblement national portée par Bardella qui avait remporté les européennes à l'époque à Claret, avec 23,26% des votes exprimés (164 voix) devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 20,85% qui avait elle-même devancé la liste Yannick Jadot avec 19,15%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Claret aux européennes La composition démographique et la situation socio-économique de Claret contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la localité, avec près de 32% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,43%. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (15,63%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 709 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,18%) révèle la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,65%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Claret mettent en relief une diversité de qualifications, avec 25,82% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Taux d'abstention aux européennes à Claret : ce qu'il faut retenir Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 1 734 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 43,35% des électeurs de Claret avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 48,17% il y a 10 ans. Les européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 50%.

09:30 - C'est l'heure de voter à Claret : les européennes débutent L'un des critères essentiels du scrutin européen 2024 sera indéniablement le niveau de participation à Claret. Les jeunes affichent fréquemment une indifférence pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ? Lors du second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 74,32% au sein de la ville. La participation était de 80,5% au premier tour, ce qui représentait 1 127 personnes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,75% au premier tour et seulement 49,82% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Claret pour les élections européennes ?