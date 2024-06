Résultat des européennes à Cléguérec : l'élection 2024 en direct

11:45 - Comment la composition démographique de Cléguérec façonne les résultats électoraux ?

Dans la commune de Cléguérec, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 46 habitants par km² et un taux de chômage de 10,54%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux d'agriculteurs, qui représente 8,84%, souligne l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (11,36%) et le nombre de résidences HLM (2,97% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Cléguérec mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 37,11% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.