Résultat des européennes à Neulliac : l'élection 2024 en direct

19:34 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Neulliac fait envie Une autre interrogation qui entoure ces européennes est celle du choix des électeurs de gauche après l'explosion de la Nouvelle union populaire et sociale. Au cours du premier round des législatives, la candidature Nupes avait cumulé 19,5% des votes dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 4,27% à Neulliac, contre 28,57% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : les 28,57% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,96% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 39,71% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Le Rassemblement national favori à Neulliac pour les européennes ? En mettant de côté les législatives, la progression du RN semble déjà solide à Neulliac entre Jordan Bardella en 2019 (23,65%) et Marine Le Pen en 2022 (27,75% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'acsension devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de 10 points comparé à 2022 en France, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 33% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position il y a deux ans à Neulliac C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Neulliac lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,96%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 27,75%. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 43,43% contre 56,57%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des législatives, avec 22,18% au premier tour, contre 39,71% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Neulliac, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie à l'issue du second tour, confirmant la mise à l'écart de l'ancien Front national.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections européennes aux résultats très nets Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble de nouveau pertinent au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Nathalie Loiseau s'imposait à Neulliac lors des élections européennes à l'époque, avec 28,57%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 23,65% des votes.

11:45 - Démographie et politique à Neulliac, un lien étroit Dans les rues de Neulliac, le scrutin est en cours. Dotée de 777 logements pour 1 447 habitants, la densité de la ville est de 46 habitants/km². Avec 68 entreprises, Neulliac permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une voiture (78,76 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 39,55% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 34,2% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 400,21 €, accable une ville qui désire plus de prospérité. Neulliac manifeste la vitalité et les valeurs d'une Europe en transition.

10:30 - Neulliac : la mobilisation des habitants aux élections européennes Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% le midi et déjà 43% à 17 heures. Comment votent d'ordinaire les habitants de cette localité ? Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, 43,07% des personnes aptes à participer à une élection à Neulliac avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 52,52% pour les européennes de 2014.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Neulliac La participation sera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024 à Neulliac. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,0% au premier tour et seulement 50,44% au deuxième tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 1 145 personnes en âge de voter au sein de la ville, 79,56% avaient participé au vote, contre une participation de 79,55% au deuxième tour, c'est-à-dire 910 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.