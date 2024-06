Résultat des européennes à Clermont-en-Argonne : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Hayer et Glucksmann au coude-à-coude aussi à Clermont-en-Argonne pour ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 4,74% à Clermont-en-Argonne, contre 23,91% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a fait long feu malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives, en 2022. Au cours du premier tour des élections des députés à Clermont-en-Argonne, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 16,88% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,25% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,14% pour Yannick Jadot, 1,57% pour Fabien Roussel et 1,57% pour Anne Hidalgo). Le verdict dépendra évidemment cette fois des points obtenus par la liste LFI de Manon Aubry (4,36% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (8,54% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (0,95% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quelle performance pour la liste RN lors des européennes à Clermont-en-Argonne ? Législatives mises de côté, la progression du RN se montre déjà solide à Clermont-en-Argonne entre Jordan Bardella en 2019 (31,88%) et Marine Le Pen en 2022 (36,61% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de 10 points par rapport à 2019 ou même 2022 en France, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 41% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Avantage Rassemblement à Clermont-en-Argonne ? Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient donné un très gros démarrage pour le RN à Clermont-en-Argonne. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la cité avec 26,19% au 1er round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme LREM (Clermont-en-Argonne ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 36,61% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,35% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,25%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 50,28%, devant Emmanuel Macron à 49,72%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Clermont-en-Argonne Les résultats de ce dimanche soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, 168 électeurs de Clermont-en-Argonne s'étaient tournés vers le Rassemblement national à l'époque, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella avait convaincu ainsi 31,88% des votes devant Nathalie Loiseau à 23,91% et Yannick Jadot à 8,54%.

11:45 - Élections à Clermont-en-Argonne : l'impact des caractéristiques démographiques La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Clermont-en-Argonne déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Le pourcentage de chômeurs à 13,71% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de directives européennes sur l'emploi. Avec 34,91% de population active et une densité de population de 22 habitants par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (69,2%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 475 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,48%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (14,25%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Clermont-en-Argonne mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 13,26% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Clermont-en-Argonne Près d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Sur le plan national, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33%. À Clermont-en-Argonne, 65,19% des votants avaient participé. Au fil des dernières années, les 1 472 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes européennes, 53,45% des personnes en âge de participer à une élection à Clermont-en-Argonne s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 46,11% il y a dix ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Clermont-en-Argonne : l'abstention au cœur des préoccupations À Clermont-en-Argonne, l'un des critères déterminants de ces élections européennes 2024 sera indiscutablement le taux de participation. Les études rapportent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ? Il y a deux ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 27,69% au sein de la commune. Le taux d'abstention était de 31,14% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 54,02% au premier tour et seulement 54,21% au second tour.