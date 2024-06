En direct

19:14 - À Clohars-Carnoët, le résultat de la gauche unie aux dernières législatives fait envie Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 8,99% à Clohars-Carnoët, contre 25,97% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives à Clohars-Carnoët, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 29,68% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa véritable base à Clohars-Carnoët, entre les 25,97% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,76% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 37,05% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - La liste Bardella favorite pour les européennes à Clohars-Carnoët ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella lors de ces européennes 2024 sera très analysé. À Clohars-Carnoët, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 18,61% à l'issue du vote européen et Marine Le Pen 18,2% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que prévoient les sondages récents au niveau du pays, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de Clohars-Carnoët plutôt favorables à Emmanuel Macron à la présidentielle Ce sont Emmanuel Macron avec 28,76% et Jean-Luc Mélenchon avec 19,47% qui obtenaient les meilleurs résultats au premier tour de l'élection du président de la République en 2022 à Clohars-Carnoët. Marine Le Pen ne s'arrogeait que 18,2%. Le second round ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron s'imposant avec 65,35% contre 34,65% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui récoltera 13,14%, alors que les candidats Ensemble ! Rassembleront 37,05% des voix. Le parti sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Clohars-Carnoët Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble toujours pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Clohars-Carnoët lors des européennes précédentes, avec 25,97% des voix. La liste devançait celle de Jordan Bardella avec 18,61% dans la localité. Yannick Jadot achevait l'élection troisième, avec 17,9%.

11:45 - Élections européennes à Clohars-Carnoët : impact de la démographie et de l'économie locale Comment les électeurs de Clohars-Carnoët peuvent-ils impacter les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 10,75% et une densité de population de 123 hab/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (49,34%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 2 685 votants. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (12,8%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,03%) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Un taux de résidences secondaires de 39,68%, comme à Clohars-Carnoët, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.

10:30 - Européennes à Clohars-Carnoët : retour sur la participation électorale Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? A l'échelle nationale, le record d'abstention a été constaté durant le premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 67%. À Clohars-Carnoët, 59,19% des habitants n'avaient pas voté. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des précédentes consultations politiques. Cinq ans auparavant, lors des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 40,81% dans la commune de Clohars-Carnoët. Le taux d'abstention était de 48,34% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Les européennes commencent à Clohars-Carnoët : l'abstention en question À Clohars-Carnoët, l'un des critères principaux de ces élections européennes 2024 sera indéniablement le niveau d'abstention. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 21,24% des électeurs habilités dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 20,13% au premier tour. En comparaison, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 41,03% au premier tour et seulement 41,84% au deuxième tour. L'inflation et ses répercussions sur la vie des foyers français pourraient entre autres pousser les électeurs de Clohars-Carnoët à s'intéresser plus fortement de l'élection.