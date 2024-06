Résultat des européennes à Coësmes : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Que vont décider les supporters de la gauche à Coësmes ? L'autre question qui enveloppe ces européennes 2024 sera celle du poids de la gauche après l'explosion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. A l'occasion du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait donc fini sur la première marche avec 24,72% des votes dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? En 2019, Glucksmann avait atteint 4,64% à Coësmes, contre 26,22% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Quels résultats pour le Rassemblement national à Coësmes lors des européennes ? Le score obtenu par la liste Bardella sera un enjeu pour ces élections européennes 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Alors qu'au niveau du pays, les enquêtes d'opinion annoncent un resultat de plus de 30% pour le Rassemblement national aux élections européennes en juin, soit 10 points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale semble bien plus puissante. Le parti frontiste a en effet déjà glané 8 points entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. On peut donc imaginer que le RN puisse atteindre voire dépasser les 30% ce 9 juin au soir.

15:02 - Les habitants de Coësmes plutôt pour Le Pen il y a deux ans L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans les résultats de l'élection du chef de l'Etat. L'élection présidentielle avait servi un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans à Coësmes. La numéro 1 du RN finissait à 32,4% au premier round. En 2e et 3e places, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 30,27% et 15,47% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,42% contre 52,58%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 22,7% des votes sur place, contre 24,72% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (52,31%).

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Coësmes Regarder en arrière apparait encore une fois comme pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Nathalie Loiseau l'emportait à Coësmes lors des européennes il y a cinq ans, avec 26,22%. La liste réleguait le RN de Jordan Bardella au second plan avec 24,36% des suffrages.

11:45 - Coësmes aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Coësmes comme partout ailleurs. Avec ses 1 443 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 42 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 749 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (84,32 %) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 30,37% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 61,32% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 932,40 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. À Coësmes, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Taux de participation aux dernières européennes à Coësmes : ce qu'il faut retenir Au fil des précédentes élections, les 1 478 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, sur les 466 personnes en âge de voter à Coësmes, 50,76% s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 36,72% en 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Sur tout le territoire français, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33,3%. À Coësmes, 72,44% des électeurs avaient voté.

09:30 - Participation à Coësmes : que retenir des précédentes élections ? L'un des facteurs déterminants de ce scrutin européen 2024 sera incontestablement le taux de participation à Coësmes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 46,28% au premier tour. Au second tour, 43,53% des votants ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 79,57% des électeurs habilités dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 78,24% au premier tour, c'est-à-dire 766 personnes. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, moins qu'en 2017.