11:45 - Élections européennes à Cognac-la-Forêt : impact de la démographie et de l'économie locale

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Cognac-la-Forêt comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 198 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 75 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans le bourg, 32 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 25,52 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 36,55% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 45,82% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 246,32 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. En résumé, Cognac-la-Forêt incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.