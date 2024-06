En direct

19:26 - À Saint-Victurnien, qui vont choisir les supporters de la Nupes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait obtenu 7,79% à Saint-Victurnien, contre 22,13% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. A l'issue du premier tour des législatives à Saint-Victurnien, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 34,2% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire.

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national lors des européennes à Saint-Victurnien ? En mettant de côté les législatives, la progression du RN semble déjà solide à Saint-Victurnien entre Jordan Bardella en 2019 (22,95%) et Marine Le Pen en 2022 (27,17% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'acsension devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas loin des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Déjà des tendances à retenir Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Saint-Victurnien à l'issue de l'élection présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 27,17% des électeurs au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,45% contre 51,55%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, obtenant 23,24% des suffrages sur place, contre 34,20% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 58,37%.

12:45 - 22,95% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Saint-Victurnien Regarder en arrière semble toujours une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? 22,95% des suffrages étaient tombés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 22,13% et Yannick Jadot à 11,34%. Le RN avait dominé le scrutin avec pas moins de 168 votants de Saint-Victurnien.

11:45 - Saint-Victurnien : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant le bureau de vote de Saint-Victurnien, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 766 habitants répartis dans 890 logements, cette commune présente une densité de 82 habitants par km². Ses 84 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la commune, 18,25 % des résidents sont des enfants, et 8,67 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 30,09% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 44,63% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 486,29 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Saint-Victurnien incarne la vigueur et l'authenticité d'une Europe en constante évolution.

10:30 - À Saint-Victurnien, quelle participation aux précédentes élections européennes ? Au fil des dernières années, les 1 791 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Au moment des élections européennes 2019, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 42,27% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Victurnien (Haute-Vienne), contre un taux d'abstention de 48,22% lors des élections européennes de 2014. Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 50%.

09:30 - C'est l'heure de voter à Saint-Victurnien : les européennes débutent L'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera l'abstention à Saint-Victurnien. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 44,4% au premier tour et seulement 46,85% au deuxième tour. Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 421 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 19,35% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 22,56% au deuxième tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle représentait 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.