Résultat des européennes à Colayrac-Saint-Cirq : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Les habitants de Colayrac-Saint-Cirq plutôt pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient abouti à un joli résultat pour le Rassemblement national à Colayrac-Saint-Cirq. Le mouvement nationaliste s'était placé en tête dans la commune avec 32,34% au premier round. Il s'imposait ensuite avec 53,12% au second. Le RN avait battu les impétrants étiquetés Ensemble ! Avec 27,28% et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 22,94% au premier tour et encore Ensemble ! (Majorité présidentielle) (46,88%) au second sur la circonscription du lieu. Le RN a même récolté un résultat plus élevé aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat précédente, puisqu'elle avait rassemblé 29,95% au premier tour et 51,82% au deuxième dans la cité. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 23,41% et 18,48% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (48,18%) au deuxième.

12:45 - À Colayrac-Saint-Cirq, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes 2019 Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble de nouveau évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. 32,29% des votes étaient tombés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 20,64% et Yannick Jadot à 10,13%. Le RN attirait ainsi pas moins de 341 électeurs de Colayrac-Saint-Cirq.

11:45 - Colayrac-Saint-Cirq : démographie et socio-économie impactent les européennes La composition démographique et socio-économique de Colayrac-Saint-Cirq détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des européennes. Dans la commune, 19,11% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 27,07% de 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2072,65 €/mois souligne le poids des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 1 143 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,55%) et le nombre de résidences HLM (8,29% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Colayrac-Saint-Cirq mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 29,75% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : quelle situation à Colayrac-Saint-Cirq ? Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à midi et seulement 43,29% à 17h. L'observation des dernières consultations démocratiques est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Pendant les précédentes élections européennes, 1 132 inscrits sur les listes électorales de Colayrac-Saint-Cirq (Lot-et-Garonne) avaient participé au vote (soit 52,6%). La participation était de 49,4% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Colayrac-Saint-Cirq pour les élections européennes Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des européennes à Colayrac-Saint-Cirq ? En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 80,24% des électeurs habilités dans la localité avaient pris part au vote, contre une participation de 78,19% au second tour, c'est-à-dire 1 721 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour. La guerre aux portes de l'Europe et ses répercussions sur les tarifs des matières premières seraient de nature à pousser les électeurs de Colayrac-Saint-Cirq à ne pas rester chez eux.