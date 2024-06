Résultat des européennes à Saint-Hilaire-de-Lusignan : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Saint-Hilaire-de-Lusignan, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? Après le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires ont été annoncés au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les études sondagières. Mais Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM lors des européennes 2019, s'était élevée à 18,83% à Saint-Hilaire-de-Lusignan, contre 5,19% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré la surprise qu'elle avait créée lors des législatives. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Saint-Hilaire-de-Lusignan, le binôme Nupes avait en effet accumulé 27,09% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Tout dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes et enfin du PCF. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Saint-Hilaire-de-Lusignan, entre les 18,83% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,3% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,98% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Saint-Hilaire-de-Lusignan avant les européennes Les intentions de vote imaginent une liste Bardella à environ 30% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que son résultat des dernières européennes. Selon un calcul simpliste, cette tendance doit le porter à 38% à Saint-Hilaire-de-Lusignan, soit 10 points de plus également que son score de l'époque à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le Rassemblement national n'a en fait grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait relativiser les analyses les plus risquées.

15:02 - Tendance favorable au RN à Saint-Hilaire-de-Lusignan ? Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient abouti à un bon résultat pour le RN à Saint-Hilaire-de-Lusignan. Ce dernier s'était hissé en tête dans la localité avec 31,05% au 1er tour. Il gagnait ensuite avec 53,03% au 2e. Le Parti avait dépassé les prétendants LFI-PS-PC-EELV (27,09%) et Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 22,98% au premier tour et encore La République en Marche avec 46,97% au second sur la circonscription couvrant la zone. Il a même obtenu un meilleur pourcentage aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle quelques mois plus tôt. Elle avait engrangé 29,29% au 1er tour et 51,82% au second dans la commune.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Saint-Hilaire-de-Lusignan Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 177 votants de Saint-Hilaire-de-Lusignan s'étaient tournés vers la liste du RN il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella avait attiré ainsi 28,73% des voix face à Nathalie Loiseau à 18,83% et Yannick Jadot à 13,64%.

11:45 - Saint-Hilaire-de-Lusignan : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux À Saint-Hilaire-de-Lusignan, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influer sur les élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 7,77% et une densité de population de 89 habitants par km², les enjeux liés au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (84,09%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 677 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (7,46%) et le nombre de résidences HLM (3,28% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Hilaire-de-Lusignan mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,58% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : quelle situation à Saint-Hilaire-de-Lusignan ? Près de la moitié des citoyens français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? A l'échelle nationale, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33%. À Saint-Hilaire-de-Lusignan, 62,88% des habitants avaient participé. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédentes élections. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 662 inscrits sur les listes électorales à Saint-Hilaire-de-Lusignan, 54,67% étaient allés voter. La participation était de 50,84% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Saint-Hilaire-de-Lusignan Le taux d'abstention constituera indéniablement un facteur décisif de ce scrutin européen 2024 à Saint-Hilaire-de-Lusignan. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent souvent moins que dans les petites, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ? A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 82,15% des électeurs habilités dans la commune avaient pris part au vote. La participation était de 80,88% au deuxième tour, soit 1 024 personnes. Pour comparer, à l'échelle nationale, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c'était presque un record.