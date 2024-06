Résultat des européennes à Colombiers : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le dernier test semble aussi évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, avait remporté les européennes à l'époque. L'extrême droite enregistrait 46,71% des votes, contre Nathalie Loiseau à 13,43% et Yannick Jadot à 10,8%.

11:45 - Démographie et politique à Colombiers, un lien étroit

A mi-chemin des européennes, Colombiers fourmille de diversité et d'activités. Dotée de 1 495 logements pour 2 668 habitants, la densité de la ville est de 233 habitants/km². Ses 371 entreprises attestent une économie favorable. Dans la localité, 14,89 % de la population est âgée de moins de 15 ans, et 10,56 % ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, dont 36,72% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 32,72% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 695,97 €, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. Colombiers manifeste la vitalité et les valeurs d'une Europe en mutation.