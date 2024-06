Résultat des européennes à Combaillaux : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Un duel Hayer-Glucksmann aussi à Combaillaux pour ces élections européennes 2024 ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait obtenu 6,99% à Combaillaux, contre 24,46% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé aujourd'hui selon les enquêtes sondagières. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu malgré sa percée lors des dernières élections législatives, en 2022. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Combaillaux, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 28,07% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Tout est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes ou encore du PCF.

17:08 - Quels résultats pour le RN à Combaillaux lors des européennes ? On remarque que Combaillaux compte parmi les quelques communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 22,05% lors du vote européen et Marine Le Pen 19,64% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Vent favorable à Hayer à Combaillaux ? Ce sont Emmanuel Macron avec 30,68% et Jean-Luc Mélenchon avec 21,53% qui s'imposaient au premier tour de la présidentielle en 2022 à Combaillaux. Marine Le Pen n'affichait quant à elle que 19,64%. C'est finalement son rival qui finira victorieux à 63,8% contre 36,2% pour Le Pen au second round sur place. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 17,05%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 28,07% des voix. Combaillaux optera d'ailleurs pour un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au second tour, finalement vainqueur localement avec 53,14%.

12:45 - 24,46% pour Nathalie Loiseau lors des dernières européennes à Combaillaux Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Combaillaux lors des précédentes élections européennes, avec 24,46% des votes. La liste surpassait celle de Jordan Bardella avec 22,05% dans la commune. Yannick Jadot finissait troisième, avec 19,88%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Combaillaux Quel portrait faire de Combaillaux, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 26,67% de cadres pour 1 909 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 152 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la localité, 32 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 25,25 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 29,66% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 39,83% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 636,08 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Combaillaux incarne la vigueur et les valeurs d'une Europe en transition.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Combaillaux ? Au fil des précédents scrutins européens, les 1 955 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. A l'occasion des élections européennes 2019, sur les 855 personnes en âge de voter à Combaillaux, 38,22% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 48,73% lors des européennes de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est souvent très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de l'Hexagone, le record d'abstention a été constaté au moment du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Combaillaux, 62,38% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Combaillaux À Combaillaux, l'un des critères clés du scrutin européen 2024 sera indéniablement le taux d'abstention. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,25% au premier tour. Au deuxième tour, 52,98% des votants ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 547 personnes en âge de voter au sein de la localité, 84,1% avaient participé au vote. Le taux de participation était de 81,71% au second tour, c'est-à-dire 1 264 personnes. En proportion, au niveau du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour.