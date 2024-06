Résultat des européennes à Combrand : l'élection 2024 en direct

11:45 - Combrand : démographie, élections et stratégies politiques

Comment les électeurs de Combrand peuvent-ils affecter les résultats des élections européennes ? Le taux de chômage à 9,04% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Avec 49,02% de population active et une densité de population de 47 hab par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (14,74%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 471 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (8,81%) et le nombre de résidences HLM (6,85% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Combrand mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,47% des habitants titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.