Résultat des européennes au Pin : l'élection 2024 en direct

18:28 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national au Pin lors des européennes ? Le résultat obtenu par la liste RN portée par Jordan Bardella sera un enjeu pour ces élections du Parlement européen à l'échelle locale. Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN semble déjà solide au Pin entre Jordan Bardella en 2019 (18,01%) et Marine Le Pen en 2022 (22,44% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% en France, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 28% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Emmanuel Macron en première position lors de la présidentielle au Pin C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position au Pin lors du premier tour de la présidentielle, avec 41,03%, dépassant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 22,44%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 35,59% contre 64,41%. Le RN ratait aussi la première marche au Pin par la suite, lors des législatives, avec 15,58% au premier tour, contre 39,95% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Bis repetita au second tour, laissant également le binôme LREM remporter le scrutin.

12:45 - 29,09% pour Nathalie Loiseau lors des dernières élections européennes au Pin Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore une fois une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Lors des européennes à l'époque, la liste RN obtenait 18,01% des votes. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui terminait en première position avec 29,09%.

11:45 - Les défis socio-économiques du Pin et leurs implications électorales Dans la ville du Pin, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des élections européennes ? Avec 48,73% de population active et une densité de population de 55 habitants/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 8,46% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur l'emploi. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (16,05%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 413 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,86%) et le nombre de résidences HLM (8,58% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation au Pin mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,28% des résidents titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes au Pin : un regard approfondi Au cours des scrutins européens passés, les 1 065 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Durant les européennes de 2019, le taux de participation atteignait 52,33% des inscrits sur les listes électorales du Pin. La participation était de 38,4% il y a dix ans. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - L'abstention aux élections européennes au Pin L'abstention constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ces élections européennes au Pin. Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, parmi les 788 personnes en âge de voter dans la localité, 82,99% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 80,33% au deuxième tour, ce qui représentait 633 personnes. Pour comparer, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 52,34% au premier tour. Au deuxième tour, 47,53% des citoyens se sont déplacés. La guerre entre la Palestine et Israël pourrait entre autres renforcer l'engagement civique des citoyens du Pin .