En direct

19:30 - À Conteville, quels peuvent être les reports du vote Nupes ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, s'était arrogé 2,6% à Conteville, contre 23,9% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'on le donne dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Conteville, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 20,94% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Conteville, entre les 23,9% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,71% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 27,43% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Conteville Le nombre de bulletins du RN sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour cette élection des députés européens 2024. Les instituts de sondage annoncent un RN à environ 30% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de sa marque des précédentes européennes. Virtuellement, cette tendance devrait le porter à 42% à Conteville, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le Rassemblement national n'a enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi freiner les ardeurs frontistes.

15:02 - Les enseignements de 2022 Les dernières consultations en date, les législatives, avaient donné lieu à un excellent démarrage pour le RN à Conteville. Ce dernier s'était hissé en tête dans la ville avec 29,50% au premier round avant un formidable 51,37% au deuxième sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 34,87% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,71% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,07%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 52,65%, devant Emmanuel Macron à 47,35%.

12:45 - À Conteville, Jordan Bardella en tête lors des européennes 2019 Regarder en arrière semble aussi une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, l'avait emporté aux élections européennes il y a cinq ans. Ladite liste avait convaincu 32,21% des votes, soit 124 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 23,9% et François-Xavier Bellamy à 8,57%.

11:45 - Conteville : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire de Conteville, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 019 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 55 entreprises, Conteville offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (25,25 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 29,85% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 37,93% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 254,96 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Conteville, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Conteville : analyse du niveau de participation aux élections européennes Les européennes mobilisant moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Pour rappel, au niveau du pays en 2019, le taux de participation aux européennes atteignait 50%, en amélioration par rapport à 2014. Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Il y a cinq ans, lors des précédentes élections européennes, sur les 403 inscrits sur les listes électorales à Conteville, 57,33% étaient allés voter, contre un taux de participation de 45,14% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Conteville ? L'un des critères clés de ce scrutin européen sera indéniablement le niveau de participation à Conteville. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 22,19% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 24,18% au premier tour. En comparaison, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,27% au premier tour et seulement 56,64% au deuxième tour. La guerre aux portes de l'Europe pourrait entre autres renforcer l'engagement civique des citoyens de Conteville (27210).