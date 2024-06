Résultat des européennes à Copponex : l'élection 2024 en direct

En direct

17:22 - Vent favorable à Hayer à Copponex ? Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 17,94% contre 31,92% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 36,03% contre 63,97%. Le RN ne convainquait pas plus à Copponex un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 11,68% au premier tour, contre 31,39% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Copponex, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera choisie à l'issue du second tour, confirmant la défaite du parti d'extrême droite.

12:45 - 27,7% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Copponex Les résultats de ce 9 juin seront-ils comparables avec le choix des électeurs de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Copponex lors des précédentes élections européennes, avec 27,7% des votes. La liste se plaçait devant celle de Yannick Jadot avec 21,37% dans la ville. François-Xavier Bellamy terminait troisième, avec 11,08%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Copponex : ce qu'il faut savoir Les données démographiques et socio-économiques de Copponex mettent en évidence des tendances nettes susceptibles de peser sur les résultats des européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le village, avec près de 38% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 6,55%. Le taux de familles possédant au moins une voiture (84,97%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 415 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (8,27%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (4,3%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (41,07%), témoigne d'une population instruite à Copponex, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières européennes à Copponex : les chiffres clés Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Sur tout le territoire français, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33,3%. À Copponex, 65,1% des votants avaient voté. Au fil des précédents scrutins européens, les 1 292 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, le pourcentage de participation représentait 53,29% des inscrits sur les listes électorales de Copponex (Haute-Savoie). Le taux de participation était de 46,12% pour le scrutin de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Copponex pour les élections européennes L'une des clés de ces européennes 2024 sera à n'en pas douter l'ampleur de la participation à Copponex. La guerre aux portes de l'Europe est de nature à de faire augmenter le pourcentage de participation à Copponex. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, 21,64% des électeurs habilités dans la commune avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 14,84% au premier tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.