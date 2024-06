Résultat des européennes à Cernex : l'élection 2024 en direct

17:22 - Les habitants de Cernex penchaient pour Macron en 2022

Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 18,2% contre 32,62% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 36,54% contre 63,46%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 12,7% au premier tour, contre 30,16% pour le binôme Les Républicains. Le second tour restera sur cette partition, qui verra encore le binôme Les Républicains l'emporter.