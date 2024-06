Résultat des européennes à Coquelles : l'élection 2024 en direct

11:45 - Les enjeux locaux de Coquelles : tour d'horizon démographique

La composition démographique et le contexte socio-économique de Coquelles déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Dans la localité, 14,92% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 10,19% de 75 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 2513,69 euros/mois montre l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 1 067 votants. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (9,46%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,51%) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Coquelles mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,31% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.