En direct

19:35 - Renaissance et Parti socialiste à égalité aussi à Fréthun pour ces européennes ? Outre le score du RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les études sondagières établies lors de la campagne. Mais on se rappelle que Le candidat de gauche avait atteint 2,41% à Fréthun, contre 17,44% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Fréthun, le binôme Nupes avait en effet accumulé 16,84% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Pour le Rassemblement national, les sondages de Bardella observés à Fréthun On remarque que Fréthun fait partie des rares communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 37,48% lors du vote européen et Marine Le Pen 36,04% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Marine Le Pen en pôle position à la dernière présidentielle à Fréthun La communauté électorale de Fréthun avait plébiscité Marine Le Pen à l'issue de l'élection suprême 2022. La figure du RN prenait une avance notable avec 36,04% au premier round. Nouveau coup d'éclat au 2e tour contre Emmanuel Macron avec 56,75%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 27,72% des suffrages sur place, contre 31,42% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 57,21%.

12:45 - En 2019, une tendance très tranchée Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le score de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file à l'époque, était au plus haut à Fréthun, à 37,48%, soit 202 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 17,44% et Yannick Jadot à 7,42%.

11:45 - Élections à Fréthun : l'impact des caractéristiques démographiques Quel portrait faire de Fréthun, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 395 habitants répartis dans 567 logements, ce village présente une densité de 163 hab/km². Ses 82 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 420 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 22,37 % des résidents sont des enfants, et 4,82 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, dont 28,25% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 34,52% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 420,01 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. En résumé, à Fréthun, les intérêts locaux se joignent aux défis européens.

10:30 - Fréthun : retour sur la participation aux dernières européennes La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux de participation qui est souvent très bas durant de ce type d'élection. Sur l'ensemble du territoire, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Fréthun, 61,54% des votants avaient participé. L'observation des résultats des élections antérieures est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans auparavant, durant les précédentes européennes, parmi les 568 personnes en âge de voter à Fréthun, 54,46% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 42,24% lors des européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Fréthun pour les européennes À Fréthun, l'un des critères décisifs des européennes sera immanquablement le niveau d'abstention. L'inflation est capable d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des habitants de Fréthun. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 21,68% des personnes en âge de voter dans la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 21,88% au second tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 51,85% au premier tour et seulement 54,18% au deuxième tour.