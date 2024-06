Résultat des européennes à Corcieux : l'élection 2024 en direct

17:24 - Vent favorable au Rassemblement à Corcieux ?

Analyser le scrutin le plus récent peut sembler une évidence au moment de l'élection suivante. Elections les plus proches, les législatives avaient abouti à un joli résultat pour le Rassemblement national à Corcieux. Le parti frontiste avait fini en tête dans la ville avec 31,27% au 1er tour et surtout 50,91% au second, le propulsant tout en haut à l'échelon local. Le RN devançait les impétrants estampillés Ensemble ! (Majorité présidentielle) (30,08%) et Nouvelle union populaire écologique et sociale (16,53%) au premier tour puis encore LREM avec 49,09% au second sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,47% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,77% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,08%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 56,89%, devant Emmanuel Macron à 43,11%.