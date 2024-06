Résultat des européennes à Anould : l'élection 2024 en direct

En direct

19:17 - À Anould, qui va récupérer les voix de la Nupes ? L'autre question qui enveloppe ces européennes sera celle du choix des électeurs de gauche après l'éclatement de la Nouvelle union populaire et sociale. Le jour du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 18,27% des suffrages dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était arrogé 3,48% à Anould, contre 15,14% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Anould : les 15,14% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 20,65% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,66% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel score pour le RN lors des européennes à Anould ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella lors des élections européennes 2024 sera très analysé. Si on associe le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Anould. Mais celle-ci devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi anticiper 47% dans la ville cette fois ?

15:02 - Résultat favorable au Rassemblement à Anould ? Elections les plus proches, les législatives avaient abouti à un très gros score pour le RN à Anould. Le parti s'était placé en tête dans la cité avec 34,03% au premier round. Il l'emportait ensuite avec 57,08% au second, le portant tout en haut à l'échelle communale (Anould ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 39,25% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,65% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,69%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 63,29%, devant Emmanuel Macron à 36,71%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Anould Regarder en arrière semble toujours avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? A l'époque, à Anould, la liste Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, s'était imposée, avec 37,62% des voix face à Nathalie Loiseau à 15,14% et Yannick Jadot à 8,63%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Anould Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Anould, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Dotée de 1 883 logements pour 3 301 habitants, la densité de la commune est de 138 hab par km². Ses 215 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 1 034 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (76,37 %) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 44,12% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 49,61% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 122,69 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. En résumé, à Anould, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - À Anould, quelle participation aux élections européennes ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il faut étudier les résultats des précédentes élections. En 2019, durant les européennes, 51,3% des électeurs d'Anould avaient pris part au scrutin, contre une participation de 39,53% pour le scrutin européen de 2014. Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle nationale, le premier tour des régionales 2021 a connu le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33%. À Anould, 75,19% des habitants avaient participé.

09:30 - Les européennes démarrent à Anould : quel sera le taux de participation ? L'un des critères forts du scrutin européen sera indéniablement le niveau de participation à Anould. La situation géopolitique actuelle et ses conséquences sur les prix des matières premières seraient susceptibles de faire augmenter la participation à Anould (88650). En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 23,17% des personnes en capacité de participer à une élection dans la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 23,94% au premier tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.