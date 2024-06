En direct

19:24 - Qui va prendre avantage du vote Nupes à Corneilla-la-Rivière ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, s'était élevé à 4,51% à Corneilla-la-Rivière, contre 12,5% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente aujourd'hui selon les enquêtes sondagières. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui n'a pas survécu. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Corneilla-la-Rivière, le binôme Nupes avait en effet glané 27,71% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Corneilla-la-Rivière, entre les 12,5% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 16,61% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 19,07% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où ira le Rassemblement national à Corneilla-la-Rivière lors des européennes ? Si on compare le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Corneilla-la-Rivière. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. Assez pour prédire 45% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits de Corneilla-la-Rivière plutôt pour Le Pen à la présidentielle Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient abouti à un très gros résultat pour le Rassemblement national à Corneilla-la-Rivière. Le mouvement nationaliste était arrivé en tête dans la ville avec 33,89% au 1er tour et surtout 60,97% au deuxième, le plaçant à la meilleure place du paysage municipal (Corneilla-la-Rivière n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 37,44% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 17,25% et Emmanuel Macron troisième avec 16,61%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 63,41%, devant Emmanuel Macron à 36,59%.

12:45 - À Corneilla-la-Rivière, Jordan Bardella en tête lors des européennes 2019 Revenir cinq ans en arrière semble toujours pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 273 votants de Corneilla-la-Rivière avaient préféré l'extrême droite à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella avait convaincu ainsi 35,18% des voix contre Nathalie Loiseau à 12,5% et Yannick Jadot à 11,98%.

11:45 - Élections européennes à Corneilla-la-Rivière : un éclairage démographique Comment les habitants de Corneilla-la-Rivière peuvent-ils peser sur le résultat des élections européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 34% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 14,26%. En outre, le taux de familles propriétaires (75,61%) met en exergue le poids des questions de logement et d'urbanisme. Un salaire moyen mensuel net de 2095,43 €/mois souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 797 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (25,56%) et le nombre de résidences HLM (3,85% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Corneilla-la-Rivière mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,42% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Européennes passées à Corneilla-la-Rivière : retour sur la participation électorale Est-ce que les citoyens français se déplaceront plus pour participer aux élections européennes 2024, à l'instar du rebond constaté en 2019 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à midi et déjà 43% à 17h. Au cours des dernières années, les 2 057 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le taux de participation s'élevait à 50,9% des votants de Corneilla-la-Rivière (Pyrénées-Orientales), à comparer avec une participation de 48,14% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Corneilla-la-Rivière La participation sera incontestablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen à Corneilla-la-Rivière. Pour rappel, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 représentait 49,72% au premier tour et seulement 49,72% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Corneilla-la-Rivière pour les européennes ? Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 79,07% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient pris part au scrutin. La participation était de 80,21% au premier tour, ce qui représentait 1 281 personnes. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c'était presque un record.