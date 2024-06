En direct

19:30 - Sur quel candidat vont se diriger les électeurs de la Nupes à Corneville-sur-Risle ? L'autre question qui enveloppe ces élections européennes 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la dispersion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Pour le premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 23,77% des suffrages dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 5,49% à Corneville-sur-Risle, contre 17,7% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : les 17,7% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,54% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 24,91% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Le Rassemblement national favori à Corneville-sur-Risle pour les européennes ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera scruté au prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Enseignement clé pour ce dimanche : Corneville-sur-Risle fait partie des rares localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 37,17% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 33,33% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Marine Le Pen en pôle position à la dernière présidentielle à Corneville-sur-Risle Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un excellent résultat pour le Rassemblement national à Corneville-sur-Risle. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la commune avec 30,00% au 1er tour et surtout 56,70% au 2e (Corneville-sur-Risle n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,33% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,54% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,71%. Avec 48,19% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,81%.

12:45 - Quel était le résultat des européennes à Corneville-sur-Risle en 2019 ? Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble également sensé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur les détails, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, avait fini première des élections européennes il y a cinq ans. L'extrême droite glanait 37,17% des votes, face à Nathalie Loiseau à 17,7% et Yannick Jadot à 10,8%.

11:45 - Analyse socio-économique de Corneville-sur-Risle : perspectives électorales La composition démographique et le contexte socio-économique de Corneville-sur-Risle contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec une densité de population de 100 habitants par km² et 46,1% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,63% peut agir sur les espoirs des habitants en matière de mesures européennes sur l'emploi. Le taux de familles détenant au moins une voiture (84,3%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 546 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,16%) et le nombre de résidences HLM (2,39% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Corneville-sur-Risle mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 36,05% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Corneville-sur-Risle Au cours des élections précédentes, les 1 400 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, durant les précédentes européennes, 62,6% des personnes en capacité de participer à une élection à Corneville-sur-Risle avaient participé à l'élection, contre un taux de participation de 48,83% pour les élections européennes de 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur l'ensemble du territoire, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À Corneville-sur-Risle, 66,33% des votants avaient voté.

09:30 - Participation à Corneville-sur-Risle : que retenir des précédentes élections ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Corneville-sur-Risle ? Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,73% au premier tour. Au second tour, 45,13% des électeurs ne se sont pas déplacés. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 009 personnes en âge de voter au sein de la ville, 19,92% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 18,93% au deuxième tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.