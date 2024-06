Si on compare le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Corny-sur-Moselle. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt à la formation une évolution de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. De quoi s'attendre à 36% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Corny-sur-Moselle

Corny-sur-Moselle avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 28,53%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, conforté par 32,1% des votes. Et elle échouait aussi au second tour avec 42,95% contre 57,05%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des législatives, avec 23,64% au premier tour, contre 28,94% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il n'y arrivera pas plus au second tour, qui verra encore le binôme Ensemble ! Finir gagnant.