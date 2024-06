Résultat des européennes à Cosnes-et-Romain : l'élection 2024 en direct

11:45 - Cosnes-et-Romain : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Quel impact auront les habitants de Cosnes-et-Romain sur le résultat des élections européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 30% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,68%. En outre, le taux de familles propriétaires (81,77%) met en exergue l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Un salaire moyen mensuel net de 2377,64 €/mois souligne le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 789 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 12,80% et d'une population étrangère de 8,29% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Cosnes-et-Romain mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,88% des résidents titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.