19:08 - Hayer et Glucksmann dans un mouchoir de poche aussi à Longwy pour ces élections européennes 2024 ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 7,68% à Longwy, contre 21,97% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir malgré son excellent score lors des dernières élections législatives. Lors du premier tour des législatives à Longwy, le binôme Nupes avait en effet enregistré 25,68% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Longwy pour les candidats RN ? Le résultat de la liste du RN menée par Jordan Bardella sera l'observation majeure au niveau local pour cette élection européenne. Alors que les sondages annoncent dix points de plus pour le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Longwy semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote sur place.

15:02 - Les inscrits de Longwy plutôt pour Macron à la présidentielle Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 29,04% et Emmanuel Macron avec 26,57% qui remportaient le premier tour de l'élection présidentielle en 2022 à Longwy. Marine Le Pen ne récoltait que 22,33%. Le deuxième tour de scrutin restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron terminant à 59,37% contre 40,63% pour Le Pen. Avec 17,55%, le Rassemblement national sera distancé ensuite par les 25,68% du binôme Nupes au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Le RN sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat était tombé lors des européennes en 2019 ? C'est la liste Rassemblement national de Jordan Bardella qui avait dominé les élections du Parlement européen il y a cinq ans à Longwy, avec 23,76% des électeurs (690 voix) devant celle de Nathalie Loiseau avec 21,97% et Yannick Jadot avec 9,85%.

11:45 - Comment la composition démographique de Longwy façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Longwy, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent les résultats des élections européennes. Avec un taux de chômage de 18,68% et une densité de population de 2703 habitants par km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 935 €/an, sont souvent l'expression d'une tension économique locale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 23,48% et d'une population étrangère de 18,44% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Longwy mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,54% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Longwy : analyse du pourcentage de participation aux élections européennes Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été enregistré durant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Longwy, 81,43% des habitants ne s'étaient pas déplacés. Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette agglomération lors des précédents scrutins européens ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, sur les 3 001 personnes en âge de voter à Longwy, 62,39% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 69,45% en 2014.

09:30 - Participation à Longwy : que retenir des précédentes élections ? À Longwy, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera indiscutablement la participation. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 7 188 personnes en âge de voter au sein de la commune, 38,85% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 36,95% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 65,53% au premier tour et seulement 65,5% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Longwy ? La situation géopolitique actuelle et ses répercussions en matière énergétique et économique pourraient potentiellement augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Longwy.