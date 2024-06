En direct

19:29 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Couchey convoité En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait atteint 8,44% à Couchey, contre 27,02% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer cette fois selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il serait tout près voire au-dessus de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Couchey, le binôme Nupes avait en effet enregistré 28,47% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Tout dépendra évidemment cette fois des points obtenus par la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts ou encore du PCF.

17:08 - Quelle performance pour le RN lors des européennes à Couchey ? Les enquêtes d'opinion imaginent une liste Bardella à environ 33% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que son résultat de 2019. Selon une simple addition, cette tendance doit le porter à 27% à Couchey, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le mouvement n'a pour l'instant enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait relativiser les conclusions les plus précipitées.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position en 2022 à Couchey C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Couchey lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,88%, dépassant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 19,06%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 36,09% contre 63,91%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 17,38% au premier tour, contre 29,76% pour le binôme LREM. Sur la commune de Couchey, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie à l'issue du second tour, achevant la mise à l'écart du parti lepéniste.

12:45 - À Couchey, Nathalie Loiseau en première position il y a cinq ans Le résultat de ce 9 juin va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? Lors des élections européennes à l'époque, Jordan Bardella avait réuni 17,26% des votes et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui terminait en première position avec 27,02%.

11:45 - Élections européennes à Couchey : un éclairage démographique Dans les rues de Couchey, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 103 habitants répartis dans 559 logements, ce village présente une densité de 89 hab par km². Ses 94 entreprises attestent une économie prospère. Dans le village, 14,4 % des résidents sont des enfants, et 13,32 % ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 42,28% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette diversité sociale, près de 50,75% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 467,49 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Couchey, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Elections européennes à Couchey : retour sur la participation électorale Pour comprendre le vote des électeurs de cette commune, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. En 2019, lors des européennes, 58,33% des personnes aptes à voter à Couchey avaient participé à l'élection. La participation était de 55,4% lors du scrutin européen de 2014. Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux européennes représentait 50,1%.

09:30 - C'est le moment de voter à Couchey pour les élections européennes À Couchey, l'un des critères essentiels de ces européennes sera immanquablement le niveau d'abstention. Lors du deuxième tour de la présidentielle, 78,9% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 83,66% au premier tour, c'est-à-dire 804 personnes. En proportion, au niveau du pays, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. La flambée des prix des matières premières qui pèse sur le budget des Français serait de nature à ramener les habitants de Couchey vers les urnes.