19:23 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Perrigny-lès-Dijon fait envie à gauche Après le score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sembleraient à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se souvient que Glucksmann s'était arrogé 5,54% à Perrigny-lès-Dijon, contre 23,24% pour la liste LREM lors des dernières européennes. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Perrigny-lès-Dijon, le binôme Nupes avait en effet glané 23,69% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile. Tout est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par la liste LFI de Manon Aubry (6,76% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (12,43% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,7% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Perrigny-lès-Dijon, entre les 23,24% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,24% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 30,03% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les intentions de vote de Bardella font espérer à Perrigny-lès-Dijon Le nombre de bulletins glanés par le RN sera un enjeu clé pour ces européennes 2024 localement, comme au niveau national. Si au niveau national, les sondages d'intentions de vote prévoient une progression du Rassemblement national à près de dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella tout proche des 30% dans la commune), on remarque pourtant que le parti n'a enregistré que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les derniers chiffres à Perrigny-lès-Dijon Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 22,26% contre 30,24% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 39,36% contre 60,64%. Le RN n'a pas plus convaincu à Perrigny-lès-Dijon un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 20,52% au premier tour, contre 30,03% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il n'y arrivera pas plus au second tour, qui verra également le binôme La République en Marche l'emporter.

12:45 - 23,24% pour Nathalie Loiseau il y a cinq ans à Perrigny-lès-Dijon Quel résulat était tombé lors des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble encore une fois pertinent au moment du scrutin de ce 9 juin. Le Rassemblement national n'avait pas séduit il y a cinq ans, la liste Bardella finissant à la deuxième place à 20,81% aux européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui contrecarait le parti lepéniste avec 23,24%.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Perrigny-lès-Dijon Dans les rues de Perrigny-lès-Dijon, les élections sont en cours. Avec une population de 2 249 habitants répartis dans 1 035 logements, cette commune présente une densité de 268 hab/km². Ses 131 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 637 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (9,57 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, dont 40,21% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2263,89 euros/mois, la ville défend une économie équilibrée malgré les obstacles. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Perrigny-lès-Dijon écrit une nouvelle page de l'histoire de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à Perrigny-lès-Dijon ? Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette localité, il faut observer les résultats des scrutins européens antérieurs. Durant les précédentes européennes, parmi les 769 inscrits sur les listes électorales à Perrigny-lès-Dijon, 42,35% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 50,12% en 2014. Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Perrigny-lès-Dijon Ce 9 juin, lors des élections européennes à Perrigny-lès-Dijon, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 49,41% au premier tour et seulement 47,3% au second tour. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 84,5% au sein de la ville. Le taux de participation était de 78,98% au deuxième tour, ce qui représentait 1 187 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle représentait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.