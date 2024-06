Résultat des européennes à Couiza : l'élection 2024 en direct

En direct

19:28 - Une confrontation Hayer-Glucksmann aussi à Couiza pour ces européennes 2024 ? L'union de la gauche aux législatives ayant explosé, que décideront ses électeurs lors de ces élections européennes ? Lors du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait obtenu 23,87% des suffrages dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 10,02% à Couiza, contre 17,11% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry (10,76% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (9,78% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,71% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel résultat aux européennes de Couiza pour la liste RN de Jordan Bardella ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera scruté à la loupe à l'échelle locale pour cette élection du Parlement européen 2024. Si on met face à face le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Couiza. Mais la marche pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi prévoir 38% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les scores de 2022 à retenir pour les résultats de ce soir Elections les plus proches, les législatives avaient donné un bon démarrage pour le RN à Couiza. Ce dernier avait obtenu une place en tête dans la commune avec 27,68% au premier tour. Il s'imposait ensuite avec 58,38% au deuxième (Couiza n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 30,66% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,76% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,38%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 57,73%, devant Emmanuel Macron à 42,27%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella sur la première marche lors des européennes Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut toujours sembler logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. A l'époque, à Couiza, la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait battu les autres listes, récoltant 28,36% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 17,11% et Manon Aubry à 10,76%.

11:45 - Couiza aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Couiza comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 127 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 101 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 305 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (34,55 %) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, dont 30,86% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 32,79% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 814,89 euros, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. Couiza manifeste la vitalité et les valeurs d'une Europe en mutation.

10:30 - Taux de participation aux dernières élections européennes à Couiza : ce qu'il faut savoir Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17h. Au cours des dernières années, les 1 147 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 455 inscrits sur les listes électorales de Couiza avaient pris part au scrutin (soit 51,94%), contre un taux de participation de 48,63% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Couiza : la participation en question L'un des critères principaux de ce scrutin européen sera le taux d'abstention à Couiza. La guerre entre Israël et la Palestine est par exemple capable de ramener les électeurs de Couiza vers les urnes. Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, 30,13% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 29,69% au premier tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour.