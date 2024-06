Résultat des européennes à Coulans-sur-Gée : l'élection 2024 en direct

Coulans-sur-Gée avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 22,73%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, conforté par 30,08% des votes. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 41,05% contre 58,95%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Coulans-sur-Gée par la suite, lors des législatives, avec 17,34% au premier tour, contre 23,36% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Cette entrée en matière laborieuse ne va pas empêcher le RN de s'imposer au second tour avec 17,34%.

Analyse démographique et économique des européennes à Coulans-sur-Gée

Quel impact auront les électeurs de Coulans-sur-Gée sur les résultats des élections européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 37% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 3,61%. En outre, le taux de ménages propriétaires (81,05%) met en avant le poids des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisation. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (87,08%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 560 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,37%) et le nombre de résidences HLM (2,88% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Coulans-sur-Gée mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,01% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.