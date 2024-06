Résultat des européennes à Chaufour-Notre-Dame : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 25,77% contre 31,48% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 42,72% contre 57,28%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Chaufour-Notre-Dame par la suite, lors des élections législatives, avec 18,71% au premier tour, contre 22,06% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Chaufour-Notre-Dame, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera préférée lors du second tour, achevant la mise à l'écart de l'ancien Front national.

Influence des facteurs démographiques sur les élections à Chaufour-Notre-Dame

Dans la ville de Chaufour-Notre-Dame, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des européennes. Avec un pourcentage de 34% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,92%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. De plus, le taux de ménages propriétaires (71,46%) met en avant le poids des problématiques relatives au logement et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (6,94%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 432 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (7,08%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,13%) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'instruction à Chaufour-Notre-Dame mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,91% des résidents titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.