Résultat des européennes à Courcelles-sur-Nied : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Courcelles-sur-Nied fait envie à gauche L'union de la gauche aux législatives étant déjà morte, que décideront ses électeurs pour ces élections européennes ? Au cours du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 20,39% des voix dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait glané 5,75% à Courcelles-sur-Nied, contre 23,19% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Sur quel candidat vont se diriger les voix de droite à Courcelles-sur-Nied ? Si dans l'Hexagone, les intentions de vote dessinent une évolution moyenne du RN à environ 10 points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des dernières européennes (ce qui amènerait Bardella à 32% dans la commune), on note néanmoins que le mouvement n'a pour l'instant grappillé que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Avantage Renaissance à Courcelles-sur-Nied ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Courcelles-sur-Nied lors du premier tour de la présidentielle, avec 34,44%, devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 24,31%. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 39,85% contre 60,15%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 21,04% au premier tour, contre 27,98% pour le binôme Divers centre. Cela n'empêchera pas le RN de remporter la victoire locale au second tour avec 21,04%.

12:45 - Quel verdict pour les européennes à Courcelles-sur-Nied en 2019 ? Regarder en arrière apparait encore une fois comme logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Jordan Bardella ne terminait que deuxième lors des européennes il y a cinq ans, la liste de Nathalie Loiseau confisquant la première place avec 23,19%, contre 22,63% pour le RN.

11:45 - Courcelles-sur-Nied aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel portrait faire de Courcelles-sur-Nied, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 538 logements pour 1 183 habitants, la densité de la ville est de 238 habitants/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 53 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 671 foyers fiscaux. Dans le village, 32 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 7,19 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 37,75% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 42,2% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1049,63 €, accable une commune qui vise un avenir prospère. À Courcelles-sur-Nied, les problématiques locales, tels que le chômage, l'instruction et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Courcelles-sur-Nied ? Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 1 195 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, au moment des précédentes européennes, sur les 550 inscrits sur les listes électorales à Courcelles-sur-Nied, 61,18% s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 47,2% pour les élections européennes de 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux européennes atteignait 50,1%.

09:30 - Election à Courcelles-sur-Nied : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Courcelles-sur-Nied, le taux de participation sera indéniablement l'un des facteurs importants de ce scrutin européen 2024. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 79,07% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 80,58% au second tour, c'est-à-dire 747 personnes. En comparaison, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. La perte de pouvoir d'achat, cumulée avec les craintes liées au conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie sont de nature à ramener les citoyens de Courcelles-sur-Nied (57530) dans les bureaux de vote.