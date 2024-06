En direct

19:34 - Quel score pour Glucksmann à gauche à l'issue de ces européennes ? Outre le score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes pourraient arriver dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se rappelle que Raphaël Glucksmann s'était arrogé 7,98% à Mécleuves, contre 23,75% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a été dissoute malgré son excellent score lors des élections législatives, en 2022. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Mécleuves, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 17,67% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Mécleuves, entre les 23,75% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 34,76% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 25,97% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - À Mécleuves, une liste Bardella favorite ? Le résultat obtenu par le RN sera le grand sujet localement pour ces élections européennes 2024. Indicateur clé pour ce dimanche : Mécleuves fait partie des quelques villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 24,68% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 22,6% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Hayer à Mécleuves ? Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 22,6% contre 34,76% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 39,35% contre 60,65%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 19,96% au premier tour, contre 25,97% pour le binôme LREM. Il en ira de même au second tour, voyant également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) remporter le scrutin.

12:45 - En 2019, un scrutin déjà tranchant Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière nous semble également indispensable au moment du scrutin de ce 9 juin. A l'époque, à Mécleuves, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, s'était imposée, récoltant 24,68% des votes devant Nathalie Loiseau à 23,75% et Yannick Jadot à 11,13%. Ce qui correspond à 133 électeurs dans la ville.

11:45 - Mécleuves : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes La démographie et le contexte socio-économique de Mécleuves contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans le village, 15,5% des résidents sont des enfants, et 7,5% ont plus de 75 ans. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (4,74%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 580 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,66%) révèle la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (4,71%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (39,19%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Mécleuves, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

10:30 - Retour sur la participation aux européennes à Mécleuves Au cours des dernières années, les 1 230 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Au moment des dernières élections européennes, parmi les 555 personnes en âge de voter à Mécleuves, 53,31% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 44,81% lors du scrutin de 2014. La participation des électeurs français aux élections européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? A l'échelle nationale, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Mécleuves, 70,02% des habitants avaient voté.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Mécleuves : scrutin en cours À Mécleuves, l'une des grandes inconnues de ces élections européennes sera immanquablement la participation. La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur le moral des foyers français seraient susceptibles d'inciter les habitants de Mécleuves à ne pas rester chez eux. Il y a deux ans, lors du second tour de la présidentielle, 78,63% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient participé à l'élection. La participation était de 80,64% au premier tour, soit 883 personnes. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle atteignait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.