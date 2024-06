Résultat des européennes à Courlaoux : l'élection 2024 en direct

11:45 - Analyse démographique et économique des européennes à Courlaoux

À Courlaoux, les données démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent impacter les européennes. Avec un pourcentage de 33% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,55%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (77,08%) met en avant le poids des thématiques de logement et d'urbanisation. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (88,07%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 437 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (6,93%) et le nombre de résidences HLM (2,92% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Courlaoux mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 25,49% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.