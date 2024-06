En direct

19:25 - Qui de Glucksmann ou Hayer va doubler l'autre lors des européennes à Courmelles ? Outre le résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes pourraient arriver dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes d'opinion. Mais Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie il y a cinq ans aux européennes, avait atteint 16,28% à Courmelles, contre 3,75% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à Courmelles, le binôme Nupes avait en effet obtenu 24,64% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Pour le RN, les enquêtes d'opinion de Bardella augurent un score élevé à Courmelles Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera le grand sujet localement pour ces élections des députés européens. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points gagnés par le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Courmelles semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de points dans la localité. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Courmelles ? Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient donné lieu à un beau démarrage pour le Rassemblement national à Courmelles. Le mouvement nationaliste avait terminé en tête dans la localité avec 37,20% au 1er round. Il gagnait ensuite avec 58,96% au second sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 42,48% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,67% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,48%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 60,16%, devant Emmanuel Macron à 39,84%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Courmelles Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble aussi avisé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Si on se penche sur le détail, 321 habitants de Courmelles passés par les bureaux de vote avaient été séduits par le parti lepéniste il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, séduisait 46,25% des votes face à Nathalie Loiseau à 16,28% et François-Xavier Bellamy à 5,33%.

11:45 - Courmelles et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Courmelles comme dans toute la France. Dotée de 830 logements pour 1 854 habitants, la densité de la commune est de 266 habitants/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 49 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 063 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (84,82 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les électeurs, dont 36,08% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 42,46% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 310,63 euros, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. À Courmelles, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Analyse de la participation lors des élections européennes à Courmelles Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de scrutin. A l'échelle du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Courmelles, 69,82% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette localité ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le taux d'abstention atteignait 48,66% des votants de Courmelles. Le taux d'abstention était de 56,08% en 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Courmelles pour les élections européennes À Courmelles, l'abstention constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues des élections européennes. La hausse des prix du quotidien qui grève le budget des foyers français cumulée avec les préoccupations engendrées par le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, sont de nature à impacter le pourcentage de participation à Courmelles. Au deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 22,98% dans la ville. Le taux d'abstention était de 24,18% au premier tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.