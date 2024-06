En direct

19:21 - Les votes de la gauche unie très suivis La Nouvelle union populaire et sociale faisant déjà partie du passé, que décideront ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'issue du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 17% des suffrages dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, Glucksmann s'était élevé à 5,35% à Courtisols, contre 23,45% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : les 23,45% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 31,95% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 14,2% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel résultat à Courtisols pour le Rassemblement national ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera observé au prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Les instituts de sondage prévoient un RN à environ un tiers des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son score des dernières européennes. Selon une simple addition, cette tendance devrait le pousser à 36% à Courtisols, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais Courtisols n'est pas la France et on note que le Rassemblement national n'a visiblement enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Ce qui devrait relativiser les conclusions les plus expéditives.

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 Courtisols avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 27,99%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, conforté par 31,95% des suffrages. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 46,66% contre 53,34%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 20,39% au premier tour, contre 38,55% pour le binôme Divers droite. Sur la commune de Courtisols, c'est finalement une majorité Divers droite qui sera préférée lors du second tour, confirmant l'échec du parti lepéniste.

12:45 - Quelle liste avait remporté les élections européennes à Courtisols il y a cinq ans ? Les résultats de ce soir vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, 281 électeurs de Courtisols avaient préféré le RN à l'époque, aux élections européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme général en chef, avait glané 26,36% des voix contre Nathalie Loiseau à 23,45% et François-Xavier Bellamy à 11,16%.

11:45 - Courtisols : européennes et dynamiques démographiques Quelle influence la population de Courtisols exerce-t-elle sur le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 6,54% et une densité de population de 37 hab/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (10,75%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1 049 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,64%) et le nombre de résidences HLM (7,11% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Courtisols mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 26,74% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Courtisols ? Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux de participation qui est toujours très bas lors de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : le taux de participation aux européennes s'élevait à 50%, mieux qu'en 2014. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux passés. Cinq ans auparavant, durant les précédentes européennes, 57,22% des personnes en âge de voter à Courtisols avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 48,6% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Courtisols : la participation en question À Courtisols, l'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues des européennes 2024. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 77,86% des votants de la commune, contre un taux de participation de 80,16% au second tour, c'est-à-dire 1 624 personnes. En proportion, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,83% au premier tour et seulement 48,25% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Courtisols ? Les jeunes montrent la plupart du temps une désaffection pour les élections nationales, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ?